Отзывы клиентов Смотреть все Очень понравилась как работает сервис, всё сделали быстро. Доволен работой, никаких нареканий нет. Полис пришел. Отличный сервис. Вообще без проблем оформила полис. Оплатила и все документы тут же пришли на почту. При оформлении ОСАГО были допущены ошибки. Звонили в страховую, внесли мои правки только на следующий день.

Видеоинструкция по страхованию автомобиля через Госуслуги

Стремительная цифровизация современного общества неизбежно меняет привычный ритм человеческой жизни. Самой известной площадкой для заказа различного рода услуг выступает известный портал «Госуслуги». Разобраться в тонкостях работы с государственным сайтом и оформить ОСАГО через Госуслуги в 2020 году поможет сформулированная пошаговая инструкция. Страховой полис придет на E-mail сразу после оплаты!

Что такое портал Госуслуги?

Портал Госуслуги представляет собой информационно-справочный ресурс, который открывает доступ к различным услугам для физических и юридических лиц. Например, здесь пользователь может оформить загранпаспорт, оплатить штрафы, а также получить полис ОСАГО.

Больше не нужно собирать комплект необходимых документов и самостоятельно идти в офис МФЦ. Зарегистрированному на портале гражданину достаточно оформить заявку через личный кабинет.

Как застраховать машину через Госуслуги — пошаговая инструкци

Чтобы застраховать машину через Госуслуги, необходимо выполнить действия в определенной последовательности.

Шаг 1. Регистрация на портале

Сначала пользователь обязан выполнить процедуру регистрации и создать личный кабинет.

Главный нюанс системы связан со статусом учетной записи. Дело в том, что она имеет три уровня безопасности.

Только заключительный уровень учетной записи позволяет оформить полис ОСАГО через Госуслуги.