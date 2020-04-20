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Очень понравилась как работает сервис, всё сделали быстро. Доволен работой, никаких нареканий нет. Полис пришел.
Отличный сервис. Вообще без проблем оформила полис. Оплатила и все документы тут же пришли на почту.
При оформлении ОСАГО были допущены ошибки. Звонили в страховую, внесли мои правки только на следующий день.
Видеоинструкция по страхованию автомобиля через Госуслуги
Стремительная цифровизация современного общества неизбежно меняет привычный ритм человеческой жизни. Самой известной площадкой для заказа различного рода услуг выступает известный портал «Госуслуги». Разобраться в тонкостях работы с государственным сайтом и оформить ОСАГО через Госуслуги в 2020 году поможет сформулированная пошаговая инструкция. Страховой полис придет на E-mail сразу после оплаты!
Что такое портал Госуслуги?
Портал Госуслуги представляет собой информационно-справочный ресурс, который открывает доступ к различным услугам для физических и юридических лиц. Например, здесь пользователь может оформить загранпаспорт, оплатить штрафы, а также получить полис ОСАГО.
Больше не нужно собирать комплект необходимых документов и самостоятельно идти в офис МФЦ. Зарегистрированному на портале гражданину достаточно оформить заявку через личный кабинет.
Как застраховать машину через Госуслуги — пошаговая инструкци
Чтобы застраховать машину через Госуслуги, необходимо выполнить действия в определенной последовательности.
Шаг 1. Регистрация на портале
Сначала пользователь обязан выполнить процедуру регистрации и создать личный кабинет.
Главный нюанс системы связан со статусом учетной записи. Дело в том, что она имеет три уровня безопасности.
Только заключительный уровень учетной записи позволяет оформить полис ОСАГО через Госуслуги.
Базовым статусом награждается любой новый пользователь портала. Стартовая категория выделяется ограниченным перечнем доступных функций.
Чтобы получить начальный уровень, достаточно открыть личный кабинет на портале. Теперь гражданин становится владельцем личной страницы на федеральном сайте. Он имеет право использовать справочную информацию из источника и оплачивать штрафы.
Второй уровень
Переход к стандартному статусу происходит после заполнения персональных данных: номера СНИЛС и сведений из паспорта. Добавленная информация отправляется на проверку на соответствие с базой данных ПФР и ФМС России. Через некоторое время при успешном завершении операции в настройках страницы пользователя статус обновится до среднего уровня.
Теперь к базовому набору прибавляются опции, связанные с пенсионным счетом и вопросами налогообложения.
Третий уровень
Для последнего статуса учетной записи необходимо подтвердить личность владельца страницы. Это можно сделать в любом офисе МФЦ, отделении Почты России при личном обращении с паспортом.
Теперь гражданин может заказать полис ОСАГО через портал Госуслуги.
Шаг 2. Выбор страховой компании
Процесс авторизации в ЛК осуществляется несколькими способами:
- Через логин и пароль, созданные на этапе предварительной регистрации;
- С применением кода пенсионного удостоверения (СНИЛС), номера телефона или электронного адреса.
Далее в ЛК нужно выбрать опцию «Транспорт и вождение» и открыть рубрику по электронному страхованию с аналогичным названием.
Среди представленного в каталоге списка лицензированных страховых компаний клиент должен определить подходящую страховую компанию.
При поиске оптимального решения рекомендуется обратить внимание на ключевые показатели:
- Цена полиса ОСАГО – обязательный пункт, который необходимо учитывать в первую очередь. Законы РФ устанавливают общую стоимость документа для всех страховщиков в пределах одного региона.
- Рейтинг доверия – второй значимый параметр при выборе страховой организации. Специалисты советуют отдавать предпочтение фирмам с богатой историей и положительной репутацией. Лучшие представители в области автострахования указаны на форумах опытных автовладельцев и в топ-рейтингах от авторитетных изданий (например, агентство «Эксперт РА»).
- Уровень развития сети СТО – третий важный показатель для поиска лучшей страховой фирмы. После аварии автомобиль подлежит диагностике с последующим ремонтом на станции технического обслуживания за счет компенсации от страховщика.
- Если авто находится на гарантии от производителя, следует выбрать фирму, которая сотрудничает с официальным дилером автомобильной марки.
- Местоположение – последний обязательный критерий поиска. При наступлении страхового случая компенсация происходит в форме денежных выплат. Тогда пострадавший может в любой момент обратиться в офис страховой компании с письменным обращением о положенной материальной компенсации.
Периодические системные сбои в работе сайта – тревожный сигнал, указывающий на недобросовестную работу организации и ее корыстные цели. Обычно таким хитрым методом страховщик пытается выйти на прямую встречу с потенциальным клиентом для «впаривания» необязательных услуг.
На любом сайте проводят регулярное техническое обслуживание, когда доступ к информации о страховой компании может быть ограничен. Тогда следует посетить Интернет-ресурс позже.
Шаг 3. Заполнение формы заявления
Автовладелец, который много лет пользуется услугами одной страховой компании, имеет дополнительное преимущество. При заключении очередного договора ему достаточно вписать наименование страхователя и номер старого полиса ОСАГО.
Если продлить страховку на автомобиль через сайт Госуслуги, система в автоматическом режиме заполнит все недостающие поля из собственной базы данных клиентов.
В остальных случаях гражданин должен придерживаться описанной далее последовательности действий.
Согласие на обработку персональной информации
В процессе оказания услуги компания запрашивает доступ к секретным сведениям о владельце автомобиля. Одобрение необходимо для синхронизации данных, указанных на портале Госуслуги. Процедура никак не отражается на конфиденциальности информации, а личные сведения необходимы исключительно для оформления документа.
Наличие диагностической карты
Обязательным условием успешного оформления полиса является активная диагностическая карта автомобиля. Получить ее можно после прохождения технического осмотра на аккредитованной точке обслуживания. При заполнении заявки на получение документа ОСАГО нужно указать номер карты и период ее действия.
Расчет стоимости страховки
При заполнении всех требуемых сведений система предложит рассчитать цену для полиса через онлайн-калькулятор. Параллельно выполняется проверка внесенных сведений по базе данных на предмет актуальности.
Оплата продукта и завершение операции
Если пользователь согласен с представленными условиями обслуживания, он должен оплатить готовый документ и сохранить его в системе. При нажатии на соответствующую клавишу клиент подтверждает свое намерение заключить договор с конкретным страховщиком.
Перед сохранением полиса желательно проверить точность персональных данных. Только убедившись, что введенные сведения не содержат ошибок, можно оплачивать выбранный продукт.
Шаг 4. Получение полиса
Цифровая версия полиса идентична стандартному образцу на бумажном носителе. Однако опытные водители советуют иметь под рукой смартфон или планшет, где можно показать электронный полис представителям ГИБДД.
Для получения стандартного полиса ОСАГО необходимо воспользоваться одним из двух способов:
- При личном посещении офиса страховой компании;
- Через дополнительный сервис по доставке курьером страхового документа на дом (доступно не во всех организациях).
Плюсы и минусы оформления ОСАГО через Госуслуги
Главными преимуществами оформления полиса через Госуслуги являются:
- Небольшие затраты времени на процедуру;
- Возможность отправить заявку в любое удобное время, независимо от графика работы компании;
- Систематическое уведомление через текстовые сообщения или электронные письма на каждом этапе в процессе обработки заявки;
- Шанс получить «чистую» страховку без дополнительных, ненужных опций;
Кроме того, указанный метод имеет существенные недостатки:
- Для первого полиса ОСАГО дистанционная покупка недоступна (оформлять придется «по старинке»);
- Возможные технические сбои в работе сайта обычно ведут к необратимым последствиям («зависание» процесса на определенном этапе, проблемы с оплатой услуги и т.д.).
Вывод
Онлайн-заявка на оформление полиса ОСАГО избавляет автовладельца от необходимости лично обращаться в филиал компании. Прогрессивный метод страхования протекает намного быстрее традиционного процесса, экономит силы и личное время. Приведенные аргументы указывают на очевидную выгоду страхования ОСАГО онлайн через портал Госуслуги.